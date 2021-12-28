Avlayana büyük ödül! Denizlerde balon balığı tehlikesi

EN FAZLA RUHSAT İSTANBUL'DA

Bakan Pakdemirli, en fazla avcılık ruhsata sahip illerin sırasıyla 10 bin 335 kişi ile İstanbul, 9 bin 185 kişi ile Antalya ve 9 bin 92 kişi ile İzmir olduğunu, kayıtlı gemi sayısı bakımından ise en çok gemi bulunan üç ilin sırasıyla bin 980 ile İstanbul, bin 783 gemi ile İzmir ve bin 170 gemi ile Muğla olduğunu açıkladı.