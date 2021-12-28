Avlayana büyük ödül! Denizlerde balon balığı tehlikesi
Türkiye'de yabancı tür olarak tanımlanan ve Akdeniz'de sayıları artan zehirli balon balıkları, ekolojiye ve ekonomiye zarar veriyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli destekleme ödemeleri kapsamında 46 bin balon balığı kuyruğuna ödeme yapıldığını belirterek, "2021 -2023 yılları arasında ülkemiz karasularında bulunan bütün balon balığı türleri için destekler devam edecektir" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kendisine yöneltilen soru önergesine yanıt verdi. Pakdemirli, iç sularda ticari su ürünleri avcılığı yapmak üzere, su ürünleri kooperatiflerine öncelikli olarak istihsal hakkı kirada olan avlak sahası sayısının 233 adet ve avlanabilir stok miktarının ise 18 bin 912 ton/yıl olduğunu belirtti.
Göletlerde ticari su ürünleri avcılığına izin verilmediğini açıklayan Bakan Pakdemirli, Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizinde ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği, Marmara Denizinde midye yetiştiriciliği ve iç sularda toplam 530 adet baraj gölü ve gölette su ürünleri yetiştiriciliği yapıldığını, 2020 yılı itibariyle 2 bin 139 adet su ürünleri yetiştiriciliği tesisi bulunduğunu bildirdi.
35 BİN KİŞİ AKTİF BALIKÇI
2020 yılı itibariyle denizlerde su ürünleri avcılığı yapmak üzere 97 bin 502 kişinin ruhsat aldığını belirten Bakan Pakdemirli, "2020 yılında denizlerimizde faaliyet gösteren 5 metre ve üzeri boya sahip 15 bin 302 balıkçı gemisinde toplam 35 bin 540 kişi aktif olarak balık avcılığı yapmaktadır" diye konuştu.
EN FAZLA RUHSAT İSTANBUL'DA
Bakan Pakdemirli, en fazla avcılık ruhsata sahip illerin sırasıyla 10 bin 335 kişi ile İstanbul, 9 bin 185 kişi ile Antalya ve 9 bin 92 kişi ile İzmir olduğunu, kayıtlı gemi sayısı bakımından ise en çok gemi bulunan üç ilin sırasıyla bin 980 ile İstanbul, bin 783 gemi ile İzmir ve bin 170 gemi ile Muğla olduğunu açıkladı.
DESTEKLEME ÖDEMELERİ
Destekleme ödemelerine ilişkin bilgileri de paylaşan Bakan Pakdemirli, "Sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balıklarıyla mücadele kapsamında, ülkemiz sularında bulunanlar arasında en fazla istilacı özellik gösteren Lagocephalus scelaratus türü balon balığının avcılığı 2020 yılında desteklenme kapsamına alınmış ve 46 bin 192 adet balon balığı kuyruğu alımı yapılarak 230 bin 960 lira ödeme yapılmıştır. 2021 -2023 yılları arasında ülkemiz karasularında bulunan bütün balon balığı türleri için destekler devam edecektir" diye konuştu.
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