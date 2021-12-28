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Kripto cinayeti! 400 bin TL kaybedince dehşet saçtı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.12.2021 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
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Kripto cinayeti! 400 bin TL kaybedince dehşet saçtı

Adana'da kripto para borsasında 400 bin TL kaybeden ve bunalıma giren Yunus Emre Uyaner, önce 7 yıllık eşini öldürdü sonra da kendisini vurdu. 3 çocuğunun gözleri önünde dehşet saçan Uyaner'in de hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Olay, dün saat 09.00 sıralarına Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi. Dolmuş şoförlüğü yapan Yunus Emre Uyaner ile 7 yıllık eşi Melike Yağmur Uyaner arasında tartışma çıktı.

Kripto cinayeti! 400 bin TL kaybedince dehşet saçtı

Tartışma sırasında Yunus Emre Uyaner, evdeki tabancayı alıp, eşine ateş etti. Başından yaralanan Melike Yağmur Uyaner, kanlar içinde yere yığıldı.

Kripto cinayeti! 400 bin TL kaybedince dehşet saçtı

Eve gelen Hakan Uyaner, oğlunun elindeki silahı almaya çalıştı. Ancak Yunus Emre Uyaner, babasına 'seni de vururum' dedikten sonra tabancayı başına dayayıp, tetiği çekti.

Kripto cinayeti! 400 bin TL kaybedince dehşet saçtı

2 AY ÖNCE İKİZ BEBEKLERİ OLMUŞ

Hakan Uyaner'in ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kripto cinayeti! 400 bin TL kaybedince dehşet saçtı

Ameliyat edilen çiftten Melike Yağmur Uyaner, dün gece tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Kripto cinayeti! 400 bin TL kaybedince dehşet saçtı

Melike Yağmur Uyaner'in 2 ay önce bir kız bebek dünyaya getirdiği, olay sırasında çiftin 3 çocuğunun da evde olduğu belirtildi.

Kripto cinayeti! 400 bin TL kaybedince dehşet saçtı

ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Hayati tehlikesi süren Yunus Emre Uyaner'in, yaklaşık 2 ay önce girdiği kripto para borsasında 400 bin TL kaybettiği ve bu nedenle bunalıma girdiği ortaya çıktı. Uyaner'in psikolojik tedavi gördüğü, sık sık ailesi ve eşiyle tartıştığı iddia edildi. Ayrıca Uyaner'in olaydan bir gece önce başka bir evde kaldığı ve eşini ölümle tehdit ettiği öne sürüldü.

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