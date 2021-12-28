10 yaşındaki Azra’nın eğlencesi hayatını kararttı! Sandalye yardımıyla ayakta

AZRA ÖMRÜ BOYUNCA BUNUNLA YAŞAYACAK

Avukat Çalışır, 'Yaşanan bu olaydan dolayı küçük Azra Çakır ömrü boyunca etkisi devam edecek maddi ve manevi zarara uğramıştır. Aile adına sorumlular hakkında idari soruşturma açılması talebinde bulunmamıza rağmen maalesef kaymakamlık makamı kamu görevlilerini kusurlu görmeyerek soruşturma izni verememiştir. Lüzumu muhakeme kararı verilmesi için kaymakamlığına itirazda bulunduk. Ümit ediyoruz bölge idare mahkemesi bu hukuksuzluğa dur diyecektir.

AİLE TAZMİNAT DAVASI AÇACAK

Burada Kağıthane Belediyesi sorumluluğundaki bir bölgede belediyenin anlaştığı özel şirket etkinlik düzenliyor. Çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikte gerekli tüm güvenlik önlemlerini almak özel şirketin görevi olduğu gibi belediye başkanlığının da denetim ve gözetim görevi bulunmaktadır. Bu yasal zorunluluklara uymadıkları İçin belediye başkanlığı ve ilgili kamu kurumlarına karşı ailenin mağduriyetinin giderilmesi için tazminat davası açmayı düşünüyoruz. Tüm yasal süreçleri başlatmış bulunmaktayız."

'KEŞKE O OYUNCAĞA BİNMESEYDİM'

Mağdur aileye Sabah ulaştı. Baba Abdülmecit Çakır ve anne Selvi Çakır, "Ailevi olarak bir kız çocuğunun yıpranmışlığını ve hiçbir şey yapamamak dolayı bakıma kızımızın muhtaç hale geldiğini görüyorum. Bu olay başımıza geldiğinden beri üzüntü içerisindeyiz. Aylarca sırtımızda ve kucağımızda taşıdığımız kızımızın, tedavisini devam ettirmeye çalışıyoruz. Bütün ailemiz Azra için seferber oldu' diye konuştu. Kaza mağduru Azra ise, 'Ben başıma gelen kaza nedeniyle 'Keşke o oyuncağa binmeseydim' diyerek kendimi suçladım. Aylarca yürüyemedim. Yatağa mahkûm oldum. Arkadaşlarımla oyun oynayamadım. Okula gidemedim. Çok zor günler geçirdim. Defalarca ameliyat oldum. Tedavimi devam ettirmeye çalışıyorum. Pandemi nedeniyle kimse ziyaretime gelemedi. Yalnız kaldım ama (tam anlamıyla) yürüyeceğim. Bunun için savaşmaya devam ediyorum. Okumak ve eğitimime devam etmek istiyorum" dedi.