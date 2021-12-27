Mersin’de haşemalı kardeşleri havuzdan çıkarmıştı! Yöneticiye hapis şoku
Mersin'de, 9 ile 13 yaşındaki iki kız kardeşi haşema ile girdikleri oturdukları sitenin havuzdan, "Yasak" olduğu gerekçesiyle kadın yöneticileri tarafından havuzdan çıkarıldı. Site yöneticisi kadına çocukların ailesi "Nefret ve ayrımcılık" suçundan dava açtı.
Mersin Erdemli'de ikamet eden Hülya B., iki sene önce kızları Berra B. (13) ile Azra B.'yi (9), oturdukları sitenin ortak havuzuna yolladı. 2 kardeş neşe içinde yüzüp eğlenirken, iddiaya göre sitenin yönetim kurulu başkanı Belgüzar Özmutlu, kızları "Haşemalı" oldukları için, "Yasak" diyerek havuzdan çıkardı.
1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ
Bunun üzerine anne Hülya B., avukatı Yusuf Türe aracılığıyla Özmutlu ile site yöneticileri Ceyhun Çelebi, Hüseyin Sakar ve Tayfur Sökmen'den şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı da 4 şüpheli hakkında "Nefret ve ayrımcılık" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.
"NEFRET VE AYRIMCILIK" SUÇU
Erdemli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında mütalaa veren duruşma savcısı, sanıkların her ne kadar "Nefret ve ayrımcılık" suçlarından cezalandırılmaları istense de, gerçekleşen suçun, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarını kapsadığını belirterek sadece sanık Belgüzar Özmutlu'nun 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırmasını talep etti. Suçlamayı kabul etmeyen Özmutlu ise sitenin yönetim kurulunun açık havuza haşama ile girmeyi yasakladığını ve alınan kararı onu anne Hülya B.'ye bildirdiğini öne sürdü.
10 AY CEZA ALDI
Davayı sonuçlandıran mahkeme, site yöneticileri Ceyhun Çelebi, Hüseyin Sakar ve Tayfun Sökmen'in olayda herhangi bir kasıtlarının olmadığını belirterek beraatlarına, Belgüzar Özmutlu'yu ise "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu cezayı daha sonra 10 aya indiren mahkeme, ardından hükmün açıklanmasını geri bırakılmasına ve sanığın 5 yıl süre ile denetime tabi tutulmasına hükmetti.
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