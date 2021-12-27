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Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! Bu seferlerinden bazıları iptal edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! Bu seferlerinden bazıları iptal edildi

Son dakika haberine göre Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, şiddetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak. Öte yandan Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm tarifeli feribot seferleri iptal edildi.

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