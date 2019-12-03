Haşema giydikleri için havuzdan atmışlardı! Ayrımcılığa 10 yıl hapis istemi..
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan bir sitenin havuzuna haşema ile girdiği için anne ve kızına saldıran site görevlilerinin “Site Yaşam Kuralları Rehberi” üzerinden inanç düşmanlığı yaptığı ortaya çıktı.
İstanbul Üsküdar'daki lüks bir sitede, anne Emel ve kızı Feyza İnci'nin havuza haşema ile girmelerine engel olan, aralarında site yöneticisinin de bulunduğu 4 kişi yargılanmasına Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Hakkında 10'ar yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen sanıklar ilk duruşmada tüm suçlamaları reddetti. Sanık Hüseyin Yılmaz, temizlik görevlisi olduğunu, Orhan Tural olaya yatıştırmak için müdahil olduğunu, Selahattin Baş sitede özel güvenlik vardiya amiri olduğunu, Sanık Ali Çoban da site yönetiminin başkanı olduğunu belirtti.
"BİZİM SİTEMİZ AYRI DEVLET"
Yaşadıklarını duruşma salonunda anlatan mağdur Feyza İnci havuzdan çıkması konusunda site güvenliğinden Hüseyin Yılmaz'ın "Hakkınızda şikayet var" diyerek kendisini iki kez uyarıldığını anlattı. Bunun üzerine Yılmaz ile babasının tartıştığını belirten İnci, site sakinlerinden Orhan Tural'ın olaya müdahil olduğunu belirterek, Tural'ın kendisine, "Senin 'haşema' ile girmen beni rahatsız ediyor" dediğini ifade etti. Kendisinin de "Türkiye Cumhuriyeti demokratik ve laik bir ülkedir. İstediğim gibi girerim" dediğini aktaran İnci, sanık Orhan Tural'ın kendisine "Bizim sitemiz ayrı bir devlettir." dediğini belirtti.
"SİTE REHBERİ"NE AYKIRIYMIŞ
İnci, Baba Ahmet Fevzi İnci'nin site yöneticisi sanık Ali Çoban'la tartıştığını, Çoban'ın ise sitenin, "site yaşam kuralları rehberi" adı altında sitedeki yaşamı düzenleyici kuralların olduğunu söyleyerek bu yasağı savunduğunu anlattı. Avukat Ayşe Ergül, "Site yaşam kuralları rehberi"nin ahlaken ve hukuken geçerli bir belge olmadığı söyleyen Ergül, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.
Sabah
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