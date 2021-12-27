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Piyasa değeri 600 bin TL! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2021
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Piyasa değeri 600 bin TL! Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 600 bin TL olan 2.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 kişiye işlem yapılırken, A.K. ve M.G. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda A.K. ve M.G.'nin araç içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçildi.

Şahısların aracını tespit eden narkotik dedektifleri, arama yaptı. Yapılan aramada poşet içerisine zulalanmış piyasa değeri 600 bin TL olan 2.5 kilogram metamfetamin, 15 gram bonzai ve 2 adette ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 kişiye işlem yapılırken, A.K. ve M.G. gözaltına alındı.

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