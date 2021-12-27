Piyasa değeri 600 bin TL! Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Şahısların aracını tespit eden narkotik dedektifleri, arama yaptı. Yapılan aramada poşet içerisine zulalanmış piyasa değeri 600 bin TL olan 2.5 kilogram metamfetamin, 15 gram bonzai ve 2 adette ruhsatsız tüfek ele geçirildi.



Operasyon kapsamında 3 kişiye işlem yapılırken, A.K. ve M.G. gözaltına alındı.

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