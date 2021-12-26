Son dakika: Akdeniz’de korkutan deprem! Datça’da hissedildi | SON DEPREMLER 2021

KANDİLLİ'DEN DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ

Datça'da hissedilen ve AFAD tarafından 4.9 büyüklüğünde olduğu duyurulan son depremle ilgili Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından kendi verilerini duyurdu.

Kandilli'nin verilerine göre depremin büyüklüğü 5.1 olarak açıklanırken, sarsıntının ise yerin 5,0 km derinliğinde olduğunu belirtti.