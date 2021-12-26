Son dakika: Akdeniz'de korkutan deprem! Datça'da hissedildi | SON DEPREMLER 2021
Son dakika depremler... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) duyurdu. Akdeniz'de korkutan deprem Datça'da hissedildi. AFAD ve Kandilli son depremin büyüklüğüne ilişkin peş peşe açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
SON DEPREMLE İLGİLİ AFAD'DAN AÇIKLAMA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaşanan son depremin saat 18:15'te Datça açıklarında gerçektiğini duyurdu. Deprem büyüklüğünü ise 4.9 olarak açıkladı.
KANDİLLİ'DEN DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ
Datça'da hissedilen ve AFAD tarafından 4.9 büyüklüğünde olduğu duyurulan son depremle ilgili Kandilli Rasathanesi sosyal medya hesabından kendi verilerini duyurdu.
Kandilli'nin verilerine göre depremin büyüklüğü 5.1 olarak açıklanırken, sarsıntının ise yerin 5,0 km derinliğinde olduğunu belirtti.
DEPREM MUĞLA VE ÇEVRE İLÇELERDE HİSSEDİLDİ
Sarsıntılar Muğla - Datça'nın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Depreminin ardından merkez üssüne yakın bölgede bulunanlar kısa süreli panik yaşadı.
DEPREM SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası bölgeden gelen ilk görüntüler...
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