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Çanakkale'de feribot seferlerine "fırtına" engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2021 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021
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Çanakkale’de feribot seferlerine fırtına engeli

Son dakika haberine göre; Çanakkele'de beklenen fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

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