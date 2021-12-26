26 Aralık 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bir pitbull dehşeti de Denizli'den! 13 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Bir pitbull dehşeti de Denizli'den! 13 yaşındaki çocuk ölümden döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2021 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021
ABONE OL
Bir pitbull dehşeti de Denizli’den! 13 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırdığı 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı. Apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde sokakta yürüyen çocuğun köpek tarafından ısırılması yer alıyor. İşte dehşet anları...

Olay, Zeytinköy Mahallesi, Kozlupınar Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Sokakta yürürken İran uyruklu Armin Darban Jafeti'ye, İran uyruklu Amın Mohammad Hosseın'in (24) tasmasız dolaşan pitbull cinsi köpeği saldırdı.

Bir pitbull dehşeti de Denizli’den! 13 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Sağ bacağından ısırılan Jafeti'ye çevredekiler yardım etti. O anlar ise bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bir pitbull dehşeti de Denizli’den! 13 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Görüntülerde, pitbull cinsi köpeğin caddeden geçen Jafeti'ye saldırıp, bacağından ısırma anı yer alıyor.

Bir pitbull dehşeti de Denizli’den! 13 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunmayan Jafeti, ayakta yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bir pitbull dehşeti de Denizli’den! 13 yaşındaki çocuk ölümden döndü

SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında pitbull köpek, Denizli Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Bir pitbull dehşeti de Denizli’den! 13 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Polis ekipleri de köpeğin sahibi İran uyruklu Hosseın'ı gözaltına aldı.

Bir pitbull dehşeti de Denizli’den! 13 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Saldırıya uğrayan Jafeti, başıboş köpeğin önce kedilere sonra da kendisine saldırdığını, bacağından ısırdığını ve çok korktuğunu söyledi.

Bir pitbull dehşeti de Denizli’den! 13 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Pitbull'un sahibi Hosseın ise köpeğinin bağlı olduğunu ancak tasmasını kopardığını belirtti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA