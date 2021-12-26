Konya’da iki grup arasında çatışma: 1 ölü 1 yaralı
Konya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zakir Sokak üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, sokak üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat Özkaya ve C.Ö. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Serhat Özkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken, yaralanan C.Ö. ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Serhat Özkaya'nın cansız bedeni ise cenaze aracıyla Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 31 Aralık yılbaşı tatil mi? Yılbaşı okullar yarım gün mü, tam gün mü? 31 Aralık Cuma okullar tatil mi?
- Beyaz Türk nedir, kimlerdir? Başkan Erdoğan'ın ifade ettiği Beyaz Türk ne demek?
- At yarışları iptal mi? 25 Aralık Adana İstanbul at yarışları neden başlamadı?
- Kredi faiz oranları düştü mü? Bankaların faiz oranlarında dikkat çeken değişiklik! Kamu özel bankalar güncel kredi faiz oranları…
- KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları isim listesi! KİPTAŞ Silivri kura sonuçları sorgulama ekranı!
- 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen atama sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- 8.000 polis alınacak! POMEM 28. dönem başvuru tarihleri! Polis Akademisi POMEM başvuru şartları nelerdir?
- James Webb fırlatma canlı izle: James Webb uzay teleskobu fırlatma saat kaçta? James Webb görevi nedir?
- Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık yasak var mı? Beklenen açıklama geldi!
- İndirim sonrası Apple iPhone 11,12,13, SE fiyatları! Apple fiyat listesi nasıl oldu? İşte yeni iPhone listesi!
- Düğmeye basıldı! Yastık altındaki altınlar bankaların yolunu tutacak! Faiz geliri, kredi avantajı, kar payı katkısı…
- Altın fiyatları 25 Aralık günü nasıl? Çeyrek, gram, yarım altın fiyatı düştü mü? Altında son durum…