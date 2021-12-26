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Konya’da iki grup arasında çatışma: 1 ölü 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2021 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021
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Konya’da iki grup arasında çatışma: 1 ölü 1 yaralı

Konya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zakir Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, sokak üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat Özkaya ve C.Ö. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Serhat Özkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken, yaralanan C.Ö. ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Serhat Özkaya'nın cansız bedeni ise cenaze aracıyla Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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