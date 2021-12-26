Jandarma görüntüleri paylaştı! Palandöken’de telesiyejde mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı

Mahsur kalanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Jandarma Genel Komutanlığı mahsur kalanların kurtarılma anını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Erzurum Palandöken'de bir otele ait kayak pistindeki telesiyejin arızalanması sonucu vatandaşlarımızın mahsur kaldığı ihbarının alınması üzerine, Jandarma Arama Kurtarma Timlerimiz bölgeye sevk edilmiş, yapılan çalışmalar sonucunda 8 telesiyejdeki 17 vatandaşımız kurtarılmıştır"