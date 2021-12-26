Aydın'da kanalizasyon borusu döşeyen işçi toprak altında kalıp öldü
YAŞAM DHA
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kanalizasyon borusu döşedikleri sırada toprak kayması nedeniyle toprak altında kalan işçi Ferhat Doğan, hayatını kaybetti.
Olay, saat 18.00 sıralarında Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi.
Sitede işçi olarak çalışan Ferhat Doğan, kanalizasyon borusu döşemek için yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura girdi.
Doğan, iddiaya göre, ASKİ'den izin alınmadan yapılan çalışma sırasında toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
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