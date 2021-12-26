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Adıyaman'da feci olay! Üzerine kule asansör kafesi düşen genç hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2021 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021
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Adıyaman’da feci olay! Üzerine kule asansör kafesi düşen genç hayatını kaybetti

Adıyaman’da, özel bir firmaya ait petrol kuyusunda çalışan genç işçi, üzerine kule asansör kafesinin düşmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Karataş’ın cenazesi yapılan otopsi sonrasında morga götürüldü.

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