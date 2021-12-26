Burdur’da okul servisi çocuğun üzerinden geçti! O anlar saniye saniye kamerada

"KIZIMIN ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜM"

Kızına servis aracının çarptığı anlara şahit olan baba Faruk Conger, "Kızım çantasını aldı. Otobüsün önünden dönerek otobüse binmeye çalışıyordu. Otobüs birdenbire hareket etti. Ben bağırdım ama sesim çok duyulmadı. Otobüs hareket ettikten sonra ben kızımın öldüğünü düşündüm. Tam önünden çarptı. Sonra arkasından fırladım. Çocuğum otobüsün yan tarafında yerdeydi. Otobüsün sağ tekerleği kızımın ayaklarının üzerinden geçmiş. Allah'a şükürler olsun. Kızımızı bize bağışladı. Apar topar hastaneye getirdik. Ben yetkililerden bu olaya el atmalarını istiyorum. Bugün benim başıma gelen yarın başkasının başına gelmesin. Biz ailece perişan olduk. Hem şoförün sorumsuzluğu var hem de şirketin. Şirketin servis için bir tane hostesi yok" dedi.