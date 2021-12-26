Burdur’da okul servisi çocuğun üzerinden geçti! O anlar saniye saniye kamerada
Burdur’da okul servisinden binmek için hareketlenen öğrencinin üzerinden servis otobüsü geçti. Kızının otobüsün altında kaldığı ana tanık olan baba, firmanın sorumsuzluğuna isyan etti.
10 YAŞINDAKİ NİSANUR'UN ÜZERİNDEN SERVİS GEÇTİ
Aracın önünden geçen Nisanur'un üzerinden servis aracı geçti. Olay yerindeki vatandaşların ve baba Faruk Conger'in ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan minik Nisanur, Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA
Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bir öğrenci araçtan iner inmez sürücü M.E. idaresindeki servis aracı hareket etmeye başlıyor.
Bu sırada servis aracı minik Nisanur'a önce çarpıyor, ardından üzerinden geçiyor.
"KIZIMIN ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜM"
Kızına servis aracının çarptığı anlara şahit olan baba Faruk Conger, "Kızım çantasını aldı. Otobüsün önünden dönerek otobüse binmeye çalışıyordu. Otobüs birdenbire hareket etti. Ben bağırdım ama sesim çok duyulmadı. Otobüs hareket ettikten sonra ben kızımın öldüğünü düşündüm. Tam önünden çarptı. Sonra arkasından fırladım. Çocuğum otobüsün yan tarafında yerdeydi. Otobüsün sağ tekerleği kızımın ayaklarının üzerinden geçmiş. Allah'a şükürler olsun. Kızımızı bize bağışladı. Apar topar hastaneye getirdik. Ben yetkililerden bu olaya el atmalarını istiyorum. Bugün benim başıma gelen yarın başkasının başına gelmesin. Biz ailece perişan olduk. Hem şoförün sorumsuzluğu var hem de şirketin. Şirketin servis için bir tane hostesi yok" dedi.
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