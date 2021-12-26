Gaziantep’te dinamit patlaması sebebiyle saçılan taşlar can kaybına sebep oldu

Olay, üç gün önce sabah sularında Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, bir fabrikada güvenlik personeli 21 yaşındaki Vedat Erdoğan'ın kafasına yakınlardaki başka bir fabrikanın temel inşaatı sırasında dinamit patlatılması sonrası taş isabet etti.