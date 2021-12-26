Isparta’da kahreden olay! Tüfekle oynarken annesini öldürdü
YAŞAM DHA
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde Belya Selçuk (21) tüfek ile oynarken kazara annesi Havva Selçuk'u (50) vurdu. Annesinin hayatını kaybetmesine sebep olan genç tutuklandı.
Isparta Eğirdir'de ikamet eden Havva Selçuk, bir ay önce askerden dönen oğlu Belya Selçuk ile Senirkent ilçesinde yaşayan kızının evine misafirliğe gitti.
ENİŞTESİNİN TÜFEĞİNİ İNCELİYORDU
Cuma günü saat 20.00 sıralarında eniştesine ait av tüfeğine bakan Belya Selçuk, kazara tetiğe dokundu. Tüfekten çıkan saçmalar, Havva Selçuk'a isabet etti. Başından vurulan Havva Selçuk, hayatını kaybetti.
ANNESİNİ YANLIŞLIKLA ÖLDÜREN GENÇ TUTUKLANDI
İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Belya Selçuk'u gözaltına aldı. 5 çocuk annesi Havva Selçuk'un cenazesi ise incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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