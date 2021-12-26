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Burdur’da okul servisi çocuğun üzerinden geçti! O anlar saniye saniye kamerada

İHA
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Giriş: 26.12.2021 15:16
Burdur’da okul servisinden binmek için hareketlenen öğrencinin üzerinden servis otobüsü geçti. Kızının otobüsün altında kaldığı ana tanık olan baba, firmanın sorumsuzluğuna isyan etti.

Burdur Gölhisar'da yatılı kız Kur'an kursunda eğitim gören 10 yaşındaki Nisanur Conger, her gün olduğu gibi servis aracı ile okula gitmek için hazırlandı. Servis otobüsüne binmek isteyen Nisanur, sürücü M.E.'nin bir anlık dikkatsizliği ile yürekleri ağızlara getiren kazada yaralandı.

10 YAŞINDAKİ NİSANUR'UN ÜZERİNDEN SERVİS GEÇTİ

Aracın önünden geçen Nisanur'un üzerinden servis aracı geçti. Olay yerindeki vatandaşların ve baba Faruk Conger'in ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minik Nisanur, Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bir öğrenci araçtan iner inmez sürücü M.E. idaresindeki servis aracı hareket etmeye başlıyor. Bu sırada servis aracı minik Nisanur'a önce çarpıyor, ardından üzerinden geçiyor.

"KIZIMIN ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNDÜM"

Kızına servis aracının çarptığı anlara şahit olan baba Faruk Conger, "Kızım çantasını aldı. Otobüsün önünden dönerek otobüse binmeye çalışıyordu. Otobüs birdenbire hareket etti. Ben bağırdım ama sesim çok duyulmadı. Otobüs hareket ettikten sonra ben kızımın öldüğünü düşündüm. Tam önünden çarptı. Sonra arkasından fırladım. Çocuğum otobüsün yan tarafında yerdeydi. Otobüsün sağ tekerleği kızımın ayaklarının üzerinden geçmiş. Allah'a şükürler olsun. Kızımızı bize bağışladı. Apar topar hastaneye getirdik. Ben yetkililerden bu olaya el atmalarını istiyorum. Bugün benim başıma gelen yarın başkasının başına gelmesin. Biz ailece perişan olduk. Hem şoförün sorumsuzluğu var hem de şirketin. Şirketin servis için bir tane hostesi yok" dedi.

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