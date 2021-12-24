Bolu’da temizlik işçisi para dolu cüzdanı emniyete teslim etti

EKİPLER MUHAFAZA ALTINA ALDI

İşçinin bulduğu cüzdanı teslim almak için bölgede görev yapan trafik ekipleri olay yerine geldi. Kefli'den cüzdanı alan ekipler, yaptıkları incelemede cüzdanın Çetin Duran isimli şahsa ait olduğu belirledi. Cüzdan, Bahçelievler Polis Merkezi ekiplerine teslim edilmek üzere trafik ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.