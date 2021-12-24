Bolu’da temizlik işçisi para dolu cüzdanı emniyete teslim etti
Bolu’da, temizlik işçisi Pakize Kefli (52) sokakları süpürdüğü esnada bulduğu içinde para olan cüzdanı emniyet güçlerine teslim etti. Kefli’nin duyarlı hareketi vatandaşların takdirini topladı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Pakize Kefli (52) adlı işçi, İzzet Baysal Caddesi'nde çalıştığı esnada yerde cüzdan buldu.
Kefli, emniyet güçlerini arayarak çalıştığı esnada içerisinde 175 TL para bulunan cüzdan bulduğunu dile getirdi.
EKİPLER MUHAFAZA ALTINA ALDI
İşçinin bulduğu cüzdanı teslim almak için bölgede görev yapan trafik ekipleri olay yerine geldi. Kefli'den cüzdanı alan ekipler, yaptıkları incelemede cüzdanın Çetin Duran isimli şahsa ait olduğu belirledi. Cüzdan, Bahçelievler Polis Merkezi ekiplerine teslim edilmek üzere trafik ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.
TAKDRİ TOPLADI
Daha önce de içinde döviz bulunan cüzdanlar bulduğunu ve her seferinde polise teslim ettiğini söyleyen Kefli'nin duyarlı davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yılbaşında kısıtlama var mı? 31 Aralık Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yılbaşında kapanma gelecek mi?
- Trabzonspor Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 TS Başakşehir maçı hangi kanalda?
- Nafaka düzenlemesi neler içeriyor? Nafaka kalkıyor mu? Yeni sistemde süresiz nafaka olacak mı?
- Dolar 10 TL’nin altına düşer mi? Dolar TL’de yeni dönem beklentisi! Sert düşüş sonrası dolar kaç lira olacak?
- Gelinim Mutfakta 24 Aralık kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu birinci kim? Gelinim Mutfakta kim elendi?
- AÖL 2. dönem kayıt yenileme takvimi: 2021-2022 Açık öğretim lise kayıtları ne zaman başlıyor? Tarih açıklandı mı?
- Noel ne zaman kutlanıyor? Noel mesajları sözleri kısa uzun! 2021 Noel başladı mı?
- Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 MSB ASAL bedelli askerlik kura çekimi ve sınıflandırma ne zaman?
- Haldun Demirhisar kimdir, kaç yaşında? Aleyna Tilki’yle yakalanan gizemli iş adamı Haldun Demirhisar evli mi?
- BİM'den online alışveriş sürprizi! BİM Market uygulaması ile online alışveriş nasıl yapılır? Uygulamada hangi ürünler var?
- Emekli, memur, asgari ücretli! Kim ne kadar maaş alacak? Çalışanların ve emeklilerin 2022 kazanç hesabı!
- Jandarma ve Sahil Güvenlik sözleşmeli subay alımı başvuru tarihleri! Jandarma muvazzaf sözleşmeli subay alımı başvuru şartları nelerdir?