Bolu’da temizlik işçisi para dolu cüzdanı emniyete teslim etti

Bolu’da, temizlik işçisi Pakize Kefli (52) sokakları süpürdüğü esnada bulduğu içinde para olan cüzdanı emniyet güçlerine teslim etti. Kefli’nin duyarlı hareketi vatandaşların takdirini topladı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Pakize Kefli (52) adlı işçi, İzzet Baysal Caddesi'nde çalıştığı esnada yerde cüzdan buldu. Kefli, emniyet güçlerini arayarak çalıştığı esnada içerisinde 175 TL para bulunan cüzdan bulduğunu dile getirdi.

EKİPLER MUHAFAZA ALTINA ALDI

İşçinin bulduğu cüzdanı teslim almak için bölgede görev yapan trafik ekipleri olay yerine geldi. Kefli'den cüzdanı alan ekipler, yaptıkları incelemede cüzdanın Çetin Duran isimli şahsa ait olduğu belirledi. Cüzdan, Bahçelievler Polis Merkezi ekiplerine teslim edilmek üzere trafik ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

TAKDRİ TOPLADI

Daha önce de içinde döviz bulunan cüzdanlar bulduğunu ve her seferinde polise teslim ettiğini söyleyen Kefli'nin duyarlı davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.