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Son dakika: İzmir'de korkunç olay! Çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2021 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021
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Son dakika: İzmir’de korkunç olay! Çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, evde bulunan 3 kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

YANGINDA 3 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Eve giren ekipler, 3 çocuğun öldüğünü belirledi. Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise iki yaşında oldukları belirtildi. Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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