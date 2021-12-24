Son dakika: İzmir’de korkunç olay! Çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti

YANGINDA 3 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Eve giren ekipler, 3 çocuğun öldüğünü belirledi. Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise iki yaşında oldukları belirtildi. Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.