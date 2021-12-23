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SON DAKİKA: İstanbul Küçükçekmece’de 5 kişi zehirlendi

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Giriş: 23.12.2021 18:14
Son dakika haberi... İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 5 katlı binadaki dairede oturan 5 kişi saat 17.00 sıralarında iddiaya göre doğal gaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde Çalıkuşu Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın son katında saat 16.40 sıralarında meydana geldi. İlk bilgilere göre, kombinin açık olduğu sırada doğal gazdan sızması sonucu aynı aileden 5 kişi zehirlendi. Binanın altında bulunan kahvedeki vatandaşlar gelen ağır koku üzerine yukarıya çıktı. Kapıyı kıran vatandaşlar içeri girip yerde baygın şekilde yatanları dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye trafiğin yoğunluğundan dolayı olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Doğal gazdan zehirlenen 5 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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