Son dakika: İş adamının öldürülmesi olayında flaş gelişme: Sevdiği kızla evliliğine engel olmuş

Tutuklu sanık Ceren İ.'nin babası bana "Silahsız bıçaksız durma, dedi" diyen Fıras S., "Bu olaydan sonra 3 kişi daha beni sopalarla dövdü bana 'Cahit'in selamı var' dediler. Yasin ve Mehmet'in de Ceren'e sapıkça hareketler yaptığını gördüm. Ceren'le evleneceğim için ailemle de tanıştırdım. Ceren'in namusu benim namusumdur. Cahit'e gitme sebebim beni tehdit etmesi ve Ceren'le evliliğime engel olmasından kaynaklıydı. Cahit Ceren'e mesaj atarak rahatsız ediyordu. Ceren'e, Cahit'e gidip konuşacağımı söyledim. Ali'den de bir arkadaşımda mirasım olduğunu ve alacağımı söyleyerek beni arabasıyla Bahçecik tarafına bırakmasını istedim. Ali'nin olaylardan bir bilgisi ve ilgisi yoktur. Evden çıkarken bıçağı da yanıma aldım. Ceren, 'bir şey olursa bıçağı kullanırsın' dedi. Ceren'de Ali'nin arabası ile benimle geldi ancak o arabada kaldı.

Cahit'in kapısını çaldım konuşmak istediğimi söyledim, beni alt katta bekletti. Önce telefon görüşmesi yapacağını söyledi. Baya bekledim, aynı zamanda alkollüydüm de. Bir süre yanıma geldi, bana hakaretler etti, yüzüme tükürdü. Bana vurmaya başladı, boğazımı sıktı. Beni yere yatırdı gücüm yetmedi hareketsiz kaldım, bıçağı kullanmak zorunda kaldım. Sonrasını hatırlamıyorum, çok korkmuştum. İlk defa böyle bir şey yaşamak zorunda kaldım ve oradan kaçtım. Arabaya binerek fuar alanına gittim ve Ceren'i arayarak su istedim. Ceren'e her şeyi anlattım ancak Ali'nin olanlardan haberi yoktu. Ceren bana 'kaç' dedi, ancak ona 'seni tek başına bırakamam' dedim. Ceren benden 52 bin TL para istedi, ancak mirasımı beklediğim için kendisine istediği parayı veremedim. Olaylar bu şekilde meydana geldiği için pişmanım" diye konuştu.