Sıcaklıklar düşüyor yoğun kar geliyor! Meteoroloji çok sayıda il için gün verdi! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Yağışların 700 m üzeri yüksek kesimlerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlaması ve zamanla hava sıcaklığında azalmaya bağlı olarak kar yağışının 100 m üzeri yüksek kesimlerde de etkili olması bekleniyor. Bölgede kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.