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Sıcaklıklar düşüyor yoğun kar geliyor! Meteoroloji çok sayıda il için gün verdi! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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Sıcaklıklar düşüyor yoğun kar geliyor! Meteoroloji çok sayıda il için gün verdi! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısında yurdun büyük bir bölümünde sıcaklıkların düşeceği ve yoğun kar yağışının görüleceği ifade edildi. Kar yağışı sonrasında ise hafta sonuna doğru havaların ısınacağı belirtildi. Peki kar ne zaman yağacak? Kar yağışı ne zaman bitecek? İstanbul Ankara İzmir'e kar ne zaman gelecek? İşte 5 günlük hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bölümünde yoğun kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

KAR İÇİN UYARI GELDİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Rize ile Artvin'in kuzeyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış (21-75kg/m2) bekleniyor.

Yağışların 700 m üzeri yüksek kesimlerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlaması ve zamanla hava sıcaklığında azalmaya bağlı olarak kar yağışının 100 m üzeri yüksek kesimlerde de etkili olması bekleniyor. Bölgede kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı, dün gündüz ve gece saatlerinde bazı kesimlerde etkisini göstermişti. Kar yağışı akşam saatlerinde Bahçelievler, Küçükçekmece gibi ilçelerde zaman zaman etkili oldu. Kar yağışının ilerleyen saatlerde devam etmesi bekleniyor.

SAMSUN'DA BUZLANMA

Karadeniz Bölgesi'nde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken, Samsun'a kar yağdı. Samsun- Sinop kara yolunda meydana gelen buzlanma nedeniyle ulaşımda aksama oldu. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışması yürüttüğü güzergahta kazalar da oldu. Yetkililer, sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyardı.

ZİRAİ DON UYARISI

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, bu geceden başlayarak 27 Aralık'a kadar hafif ve orta şiddette zirai don beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette zirai don tahmin ediliyor.

Bu geceden başlayarak 27 Aralık'a kadar devam edecek zirai don riski nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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