Arnavutköy’de feci olay! Üzerine su deposu düşen kişi öldü

"NASIL OLMUŞ, NE OLMUŞ HİÇBİR FİKRİMİZ YOK"

Mahalle de yaşayan Mahmut Ottimur, "Bir tane ceset bulunmuş burada, bizim de evimiz burada nasıl olmuş, ne olmuş hiçbir fikrimiz yok, duymadık. Biz buradan markete gidiyoruz sağa sola gidiyoruz, böyle bir şey duymadık, görmedik. Burada kimse de yaşamıyordu ben saat 21:00'de mesaiden geldim ne ses duydum, ne de başka bir şey. Ses duysaydım gelir bakardım çünkü ne zaman düşmüş bilmiyorum" dedi.