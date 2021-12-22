Arnavutköy’de feci olay! Üzerine su deposu düşen kişi öldü

İstanbul Arnavutköy’de eski mermer üretim atölyesindeki hurdalıkları almaya çalışan yaşlı hurdacının üzerine su deposu düştü. Yaşlı hurdacı olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, bugün sabah sularında Arnavutköy, Taşoluk Mahallesi, Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki eskiden mermer üretilen bir atölyede yaşandı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre atölyeye girerek hurdalıkları almaya çalışan E. I. üzerine düşen su deposu nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdi. Depo sahibi hurdacının cansız bedenini görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hurdacılık yapan E.I.'nın cansız bedeni morga kaldırıldı.

"NASIL OLMUŞ, NE OLMUŞ HİÇBİR FİKRİMİZ YOK"

Mahalle de yaşayan Mahmut Ottimur, "Bir tane ceset bulunmuş burada, bizim de evimiz burada nasıl olmuş, ne olmuş hiçbir fikrimiz yok, duymadık. Biz buradan markete gidiyoruz sağa sola gidiyoruz, böyle bir şey duymadık, görmedik. Burada kimse de yaşamıyordu ben saat 21:00'de mesaiden geldim ne ses duydum, ne de başka bir şey. Ses duysaydım gelir bakardım çünkü ne zaman düşmüş bilmiyorum" dedi.