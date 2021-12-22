Liseliler birbirine acımadı! Bir öğrenci hastanelik oldu

"OLAY YAŞANIRKEN HİÇBİR ÖĞRETMEN YA DA YETKİLİ OLAYI DURDURMAMIŞ"



Demir D.'nin ablası İznur D. ise, "Kardeşim okulda 10 dakikalık teneffüste ciddi derecede darbedildi. Kardeşimi darbedenler aynı okulda bulunan üst sınıftaki bir grup öğrenci. Kardeşim tartışma anında bir şey olacağını hissedip cebinde bulunan telefonu yere koymaya çalışırken sol taraftan biri şiddetli bir yumruk atmış. Kardeşim bu yumrukla kafasını şiddetli bir şekilde duvara vurmuş ve bilinç kaybı yaşamış. Tam o esnada arkadan gelen bir grup öğrenci tarafından da tekmelenmeye başlanmış. Bu olay yaşanırken hiçbir öğretmen ya da yetkili olayı durdurmamış. Okul yönetimi olay gerçekleştikten 1 saat sonra bize haber verdi" diye konuştu.

"NORMAL BİR ŞİDDET SEVİYESİ DEĞİL"



Okulların akran zorbalığına karşı önlem alması gerektiğine değinen abla İznur D., "Öğrenciler arasında atışmalar olabilir. Ancak okul bu atışmaları fiziksel şiddet olmadan durdurmalı. Kardeşimin aldığı darbelerden dolayı beyinciğinde kanama oluştu. Biz bu acıyı yaşamak zorunda değiliz. Hiçbir şekilde bunun kabul edilebilir bir tarafının olduğunu düşünmüyorum. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. Çünkü bu normal bir şiddet seviyesi değil. Kardeşim daha ciddi hasarlar almış olsaydı bunun hesabını kim verecekti. Akran zorbalığı günümüzün bir gerçeği. Ancak bu zorbalığa karşı önlemler okullar tarafından alınmalı. Okulun bir önlem alması, koruma sağlaması şart. Hem okul yönetimi hem de kardeşimi darp eden kişiler için hukuki süreci başlatıyoruz" dedi.



Olayın gerçekleştiği Sarıyer'deki okul yetkilileri ise iddialara ilişkin açıklama yapmak istemedi.