Turkovac aşısı inaktif mi, mRNA mı? Turkovac içeriğinde neler var? Yerli aşı Turkovac nedir?

TURKOVAC HANGİ YÖNTEMLE ÜRETİLİYOR?

Kovid-19 aşıları, vücudun bağışıklık sistemine Kovid-19'a neden olan virüsü güvenli bir şekilde tanıtmayı ve yok etmeyi öğretecek şekilde tasarlanıyor. Dünyada yaygın olarak kullanılan Kovid-19 aşıları; inaktif, Viral Vektör ve mRNA yöntemleriyle üretiliyor.

Yerli aşı TURKOVAC da Sinovac ile aynı şekilde inaktif yöntemiyle üretiliyor.

Geleneksel yöntem olarak bilinen inaktif yönteminde virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek insan vücuduna zarar verilmeden bağışıklık uyarılıyor. Bu tür aşılarda üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaş oluyor.