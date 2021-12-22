Turkovac aşısı inaktif mi, mRNA mı? Turkovac içeriğinde neler var? Yerli aşı Turkovac nedir?
Turkovac aşısı inaktif mi, mRNA mı? Yerli aşı Turkovac için acil kullanım onayı çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Kovid-19 aşısı Turkovac ile ilgili açıklamalarının ardından yerli aşı hakkında bazı sorular gündeme geldi. Yerli aşı olmayı bekleyen vatandaşlar Turkovac'ın içeriği hakkında sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Turkovac aşısı inaktif mi, mRNA mı? Turkovac içeriğinde neler var? Yerli aşı Turkovac nedir? İşte cevaplar...
Turkovac aşısı inaktif mi, mRNA mı? Dünyada Kovid-19 için birkaç farklı aşı türü geliştirilmiş, bu aşıların tümü vücudun bağışıklık sistemine Kovid-19'a neden olan virüsü güvenli bir şekilde tanıtmayı ve yok etmeyi öğretecek şekilde tasarlanmıştır. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yerli aşı Turkovac için ise müjdeli haber geldi. Peki, urkovac aşısı inaktif mi, mRNA mı? Turkovac içeriğinde neler var? Yerli aşı Turkovac nedir?
TURKOVAC AŞISI İNAKTİF Mİ, mRNA MI?
Acil kullanım onayı alan yerli aşı TURKOVAC inaktiftir.
İşte aşı hakkında merak edilenler:
TURKOVAC HANGİ YÖNTEMLE ÜRETİLİYOR?
Kovid-19 aşıları, vücudun bağışıklık sistemine Kovid-19'a neden olan virüsü güvenli bir şekilde tanıtmayı ve yok etmeyi öğretecek şekilde tasarlanıyor. Dünyada yaygın olarak kullanılan Kovid-19 aşıları; inaktif, Viral Vektör ve mRNA yöntemleriyle üretiliyor.
Yerli aşı TURKOVAC da Sinovac ile aynı şekilde inaktif yöntemiyle üretiliyor.
Geleneksel yöntem olarak bilinen inaktif yönteminde virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek insan vücuduna zarar verilmeden bağışıklık uyarılıyor. Bu tür aşılarda üretimi diğerlerine göre daha zor ve yavaş oluyor.
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir laboratuvarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın online katıldığı programda yaptığı konuşmada, milletin beklediği müjdeyi vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
"Yerli inaktif Kovid-19 Turkovac aşımız bugün itibariyle acil kullanım onayı almış durumda" ifadesini kullanan Koca, şunları belirtti:
"Üretime bugün itibariyle başlamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Şanlıurfa'da üretim yapılan merkezlerimizden birindeyiz. 50 yıl sonra Türkiye hücreden başlayarak Türk bilim insanlarımız tarafından yüzde 100 yerli olarak geliştirilen bir aşıyı geliştirmiş olduk. Aynı zamanda 24 yıl aradan sonra, yerli aşımız üretilmiş oluyor. Böylece Kovid-19 aşısı üreten bugün itibariyle 9 ülkeden biri olduk. Şu an dolum tesislerinin olduğu alandayız. Şu an dolum, etiketlenme ve ambalajlanma olan noktadayız. Dolum tesislerinde dolumu, etiketlenmesi ve ambalajlanması burada yapılıyor, üretim başlamış oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, işaret ettiğiniz üzere yıl bitmeden acil kullanım onayı ve üretimi Turkovac'ın başlamış oldu. Bu başarı liderliğinizde bütün milletimizin başarısıdır."
"GELECEK HAFTA SONU KULLANIMA GEÇECEĞİZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şunları söyledi "Bugün itibarıyla üretime başlamış durumdayız. Kovid aşısı üreten 9 ülkeden biri olduk. Gelecek hafta sonundan itibaren şehir hastaneleri başta olmak üzere yıl bitmeden aşımızın kullanımına geçmiş olacağız.
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- Turkovac aşısı inaktif mi, mRNA mı? Turkovac içeriğinde neler var? Yerli aşı Turkovac nedir?
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