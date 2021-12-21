Konya okullar tatil mi 22 Aralık! Konya kar tatili var mı? Konya Valiliği okullar tatil oldu mu?
Konya kar tatili 22 Aralık Çarşamba günü için araştırılan konulardan birisi oldu. Konya okullar tatil mi sorusuna yoğun şekilde yanıt aranmaya başlandı. Konya Valiliği kar tatili açıklaması gündemde sorgulanıyor. Konya’da devam eden soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime ara verilmişti. Öğrenciler ve veliler, Konya’da 22 Aralık günü okulların açık olup olmadığını merak etmeye başladı. İşte, binlerce kişiyi ilgilendiren gelişmenin detayları!
Konya okullar tatil mi 22 Aralık Çarşamba! Konya'da kar tatili olup olmadığı gündemde yoğun şekilde araştırılıyor. Konya'da yaşan öğrenciler, veliler ve öğretmen, okullarda kar tatili kararıyla ilgili detaylı bilgi almak istiyor. Konya'da etkili olan soğuk hava nedeniyle hafta başından bu yana eğitim öğretimde aksamalar yaşanıyor. Peki; 22 Aralık Konya'da okullar tatil mi? İşte yanıtı!
KONYA OKULLAR TATİL Mİ? 22 ARALIK
Konya'da okulların tatil olup olmadığına ilişkin herhangi bir Valilik açıklaması henüz bulunmuyor. Açıklama geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
21 ARALIK'TA TATİL OLAN YERLER
21 Aralık yani bugün için Selçuklu, Meram, Karatay, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Seydişehir, Hadim ve Taşkent ilçelerimizde meteorolojik şartlardan kaynaklanacak olumsuzluklar nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 21.12.2021 Salı günü yüz yüze eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Eğitim öğretim uzaktan devam edecektir. Ayrıca bu ilçelerimizde engelli veya hamile olan kamu çalışanlarının 21 Aralık 2021 tarihinde bir gün süresince izinli sayılmasına karar verilmiştir' açıklaması yapılmıştı.
KONYA HAVA DURUMU
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Konya'nın güney ve batı kesimleri ile Karaman çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülüyor.
Yetkililer, Konya-Antalya kara yolunun yüksek kesimleri başta olmak üzere kar yağışının oluşturabileceği ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Çok bulutlu, Konya'nın güneydoğusu, Karaman, Aksaray ve Niğde çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
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