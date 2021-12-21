Afyonkarahisar’da kan donduran taciz iddiası! 3 çocuk babası 11 yaşındaki kıza…

Olay, Afyonkarahisar'ın şehir merkezindeki bir binada yaşandı.

İddiaya göre, evli ve 3 çocuk sahibi H.K. (36) adlı kişi, içini boyamak için gittiği bir evin merdiven boşluğunda 11 yaşındaki bir kız çocuğunu istismar etti.

MEYDAN DAYAĞI YEDİ

Kız çocuğunun çığlık atmasıyla toplanan apartman sakinleri ve binadaki diğer inşaat çalışanları duruma müdahale etti. Şahsı darp eden vatandaşlar daha sonra cep telefonu ile videoya çekerek polise teslim etti.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST!

Hakkında suç duyurusunda bulunulan şahıs delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

Şahsın iddiaya göre daha önce de bir kadına tacizde bulunduğu ve ayrıca ikamet ettiği Çayırbağ kasabasında bir eve girerken yakalandığı öne sürüldü.