İstanbul kar tatili 22 Aralık açıklaması geldi mi? İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği tatil kararı...
İstanbul kar tatili 22 Aralık günü var mı yok mu? İstanbul’da yarın okullar tatil mi? İstanbul’un birçok ilçesinde başlayan kar yağışıyla birlikte, İstanbul kar tatili var mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler İstanbul Valiliği kar tatili açıklamasını merakla takip ediyor. Yurdun birçok bölgesinde etkisini gösteren kar yağışı İstanbul’da da görülmeye başlandı. 22 Aralık Çarşamba günü kar tatili olup olmayacağına ilişkin son bilgiler haberimizde!
İstanbul yarın okullar tatil mi? İstanbul kar tatili 22 Aralık günü için merak ediliyor. İstanbul okullar tatil mi sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Mega kentte yaşayan milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen, İstanbul'da başlayan kar yağışının ardından 22 Aralık İstanbul'da kar tatili var mı sorusunun cevabını araştırıyor. İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması için gözler sosyal medyaya çevrildi. İşte; İstanbul kar yağışına ilişkin merak edilen bilgiler!
İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ? 22 ARALIK
İstanbul'da kar tatiline ilişkin herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Kar tatili ilan edildiğinde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Meteoroloji, soğuk ve karlı hava dalgasının Türkiye'yi etkilemeye devam edeceğini ifade ederken İstanbul'da yoğun kar yağışı başladı.
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu raporlarına göre, "Hava sıcaklıkları düşerken kar yağışının bugün İstanbul'da da yer yer kendini göstermesi bekleniyor" açıklaması yapmıştı.
Özellikle şehrin güney kıyılarında güneşli hava sürerken, kuzeyde ve yüksekte kalan semtlerde aralıklarla kar yağışı görülüyor. Kar yağışının gece saatlerinde kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu (Adıyaman hariç)ile İzmir, Isparta, Burdur ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir, Manisa, Hatay, Ş. Urfa ve Mardin çevrelerinde yağmur ve Sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların oluşturacağı olumsuzluklara karşı sel, su baskını, Heyelan, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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