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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geldi

Günlerdir Meteoroloji'den İstanbul için gelen peş peşe uyarılar sonrası bugün beklenen kar yağışı başladı. Anadolu Yakası'nda Ümraniye başta olmak üzere, Beykoz, Ataşehir'de Avrupa Yakası'nda Şişli, Mecidiyeköy'de aralıklarla kar etkisini sürdürüyor. Şehrin güney kıyılarında güneşli hava sürerken, kuzeyde ve yüksekte kalan semtlerde aralıklarla kar yağışı görülüyor.

Giriş Tarihi: 21.12.2021 16:25 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 16:51
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İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu raporlarına göre, "Hava sıcaklıkları düşerken kar yağışının bugün İstanbul'da da yer yer kendini göstermesi bekleniyor" açıklaması yapmıştı.İstanbul için uyarıları yapılan kar yağışı şehrin bazı noktalarında kendini göstermeye başladı.

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İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi

Özellikle şehrin güney kıyılarında güneşli hava sürerken, kuzeyde ve yüksekte kalan semtlerde aralıklarla kar yağışı görülüyor. Kar yağışının gece saatlerinde kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor. Kar yağışı Mecidiyeköy'de başladı.

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İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi

ŞİŞLİ'DE KISA SÜRELİ KAR YAĞIŞI
Şişli'de de kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Dakikalarca etkili olan kar yağışı, yerini güneşli havaya bıraktı.Birkaç dakikalığına etkili olan kar yağışı cep telefonu kameralarına yansıdı. Ümraniye, Beykoz'da da kar etkisini gösterdi.

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İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Prof. Dr. Şen, "İstanbul'da yağmur ve karla karışık yağmur, Anadolu yakası kuzey kesimlerinin yüksekleri kar olabilir.

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İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi

Bugün İzmir, Manisa, Hatay, Ş. Urfa ve Mardin Yağmurlu, Kocaeli, Sakarya, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer yoğun kar." dedi.