İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu raporlarına göre, "Hava sıcaklıkları düşerken kar yağışının bugün İstanbul'da da yer yer kendini göstermesi bekleniyor" açıklaması yapmıştı.İstanbul için uyarıları yapılan kar yağışı şehrin bazı noktalarında kendini göstermeye başladı.