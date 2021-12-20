Trafikte savcıya dehşeti yaşatan magandalarla ilgili yeni gelişme! Cezaları belli oldu

'NE OLURSAN OL ÖLDÜRÜRÜZ SENİ'

Müştekinin aracına çarpanın kendisi olduğunu söylemesi üzerine şüpheli Suat S.'nın müştekiye saldırıp darp ettiğinin vurgulandığı iddianamede, şüphelilerin aracı tekmeleyerek zarar verdikleri, müştekinin savcı olduğunu söylemesi üzerine şüpheli Suat A.'nın 'Ne olursan ol öldürürüz seni' dediği ve şüphelilerin müştekinin araçtan çıkmasına izin vermeyerek darp etmeye devam ettikleri kaydedildi.

ADLİ TIP RAPORU DARP İDDİASINI DOĞRULADI

İddianamede, müştekinin yaşanan olayda yaralanmasıyla ilgili alınan Adli Tıp raporunda hayati tehlikesinin olmadığı ancak basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde de olmadığı ve müştekinin vücudunda kemik kırıklarının oluştuğu yer aldı.

25 YIL 10 AYA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığının belirtildiği iddianamede şüpheli Suat A. ve Çetin A.'nın 'Kasten yaralama' suçunun da aralarında olduğu 5 ayrı suçtan 25 yıl 10 aya kadar cezalandırılmaları talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.