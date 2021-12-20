Trafikte savcıya dehşeti yaşatan magandalarla ilgili yeni gelişme! Cezaları belli oldu
İstanbul Maltepe’de iddiaya göre seyir halindeki iki aracın çarpışmasının ardından araçlardan birini kullanan şahsın diğer aracın şoförü olan savcıyı darp etmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Aracına vurmalarının ardından savcıyı darp ederek ‘Ne olursan ol öldürürüz seni’ diyen şüpheliler hakkında 5 ayrı suçtan 25 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.
Maltepe'de aracıyla seyir halinde olan savcı, iddiaya göre başka bir aracın arkadan kendisine çarptığını farkedince durmak zorunda kaldı. Savcı, aracından inip arabasındaki hasara bakmasına fırsat kalmadan diğer araçtaki Suat A. isimli şoförün saldırısına uğradı. Attığı yumrukla savcının burnunu kıran saldırgan, savcının arbede esnasında mesleğini söylemesiyle birlikte korku ve panik yaşayarak kaçtı.
2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANMIŞTI
Olayın ardından burnu kırılan savcı, hastaneye giderken, diğer araçta bulunan Suat A. ve Çetin A., gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikteki sorgusunda suçlamaları reddeden şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YOL VERME KAVGASINDA SAVCIYA SALDIRI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili başlattığı soruşturmayı tamamladı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede 12 Aralık tarihinde şüpheli Suat A.'nın aracının müştekinin aracının aynasına çarptığı, ardından şüpheli Suat A. ve Çetin A.'nın müştekinin aracına gelerek müştekinin şoför camını açmasıyla Suat A.'nın 'Bana yol verecektin' diye bağırdığı aktarıldı.
'NE OLURSAN OL ÖLDÜRÜRÜZ SENİ'
Müştekinin aracına çarpanın kendisi olduğunu söylemesi üzerine şüpheli Suat S.'nın müştekiye saldırıp darp ettiğinin vurgulandığı iddianamede, şüphelilerin aracı tekmeleyerek zarar verdikleri, müştekinin savcı olduğunu söylemesi üzerine şüpheli Suat A.'nın 'Ne olursan ol öldürürüz seni' dediği ve şüphelilerin müştekinin araçtan çıkmasına izin vermeyerek darp etmeye devam ettikleri kaydedildi.
ADLİ TIP RAPORU DARP İDDİASINI DOĞRULADI
İddianamede, müştekinin yaşanan olayda yaralanmasıyla ilgili alınan Adli Tıp raporunda hayati tehlikesinin olmadığı ancak basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde de olmadığı ve müştekinin vücudunda kemik kırıklarının oluştuğu yer aldı.
25 YIL 10 AYA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ
Şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığının belirtildiği iddianamede şüpheli Suat A. ve Çetin A.'nın 'Kasten yaralama' suçunun da aralarında olduğu 5 ayrı suçtan 25 yıl 10 aya kadar cezalandırılmaları talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.
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