Ünlü rapçi Drakeo The Ruler konser öncesi bıçaklanarak öldürüldü!
Son dakika haberine göre: Drakeo The Ruler olarak bilinen 28 yaşındaki Darrell Caldwell, Los Angeles'ta çıkacağı bir konser öncesi bıçaklanarak öldürüldü.
ABD'li rapçi Travis Scott'un 10 kişinin ölümü ile sonuçlanan Konser faciası sonrası müzik dünyası bir acı haberle daha sarsıldı.
Cumartesi günü Los Angeles'ta düzenlenen 'Once Upon a Time in LA' müzik festivalinde sahneye çıkacak olan 28 yaşındaki ünlü rapçi Drakeo The Ruler sahneye çıkmadan hemen önce bıçaklanarak öldürüldü.
HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI
Gerçek adı Darrell Caldwell olan 'Drakeo The Ruler'ın temsilcisi, ünlü rapçinin hemen hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamadığını doğruladı.
Olay, Exposition Park'taki Banc of California Stadyumu'nda meydana geldi. Konser öncesi çıkan bir tartışma sonrası ünlü rapçi bıçaklandı. 20:40 civarında olay yerine sağlık ekipleri geldi ve durumu kritik olan genç adam hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.
ETKİNLİK DURDURULDU, HENÜZ TUTUKLANAN YOK
Olayın peşinden polis ekipleri hemen alanı giriş çıkışlara kapattı. Yetkililer sosyal medyadan yaptıkları bir duyuru ile etkinliğin erken sona erdiğini duyurdu ve katılımcıların en yakın çıkıştan alanı terk etmelerini istedi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken şu ana kadar kimse tutuklanmadı.
50 CENT VE SNOOP DOGG İLE SAHNE ALACAKTI
Kısa bir sürede aylık 1.5 milyon dinleyiciye ulaşan Kanadalı rapçi, Snoop Dogg ve 50 Cent gibi tanınmış sanatçıların yer alacağı festivalde sahne alacaktı.
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