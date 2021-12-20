Ünlü rapçi Drakeo The Ruler konser öncesi bıçaklanarak öldürüldü!

ETKİNLİK DURDURULDU, HENÜZ TUTUKLANAN YOK

Olayın peşinden polis ekipleri hemen alanı giriş çıkışlara kapattı. Yetkililer sosyal medyadan yaptıkları bir duyuru ile etkinliğin erken sona erdiğini duyurdu ve katılımcıların en yakın çıkıştan alanı terk etmelerini istedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken şu ana kadar kimse tutuklanmadı.