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Kartepe’de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı! Hafta sonu doldu taştı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 20.12.2021 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021
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Kartepe’de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı! Hafta sonu doldu taştı

Türkiye’nin en fazla rağbet gören kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de kar kalınlığı 1 metreye yükseldi. Kar yağışını fırsat gören  vatandaşlar, haftasonu soluğu Kartepe'de aldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki yüksek bölgelere 5 gün önce başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Kartepe, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı tatilcileri de konuk etmeye başladı.

KARIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

Yoğun kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, günün tadını kar ile çıkarttı. Lapa lapa yağan karı değerlendiren vatandaşlardan bazıları kızak yapmanın tadını çıkarırken, bazıları ise fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi.

BÜYÜLEYİCİ MANZARA

Lapa lapa kar yağışının olduğu Kartepe'de çekilen görüntüler, manzarası ile parmak ısırtıyor. Havadan çekilen görüntüler ise kartpostallık manzaralar ortaya çıkartıyor. Kızak yapan vatandaşlar zaman zaman pistlerde kazaları da beraberinde getiriyor. Haftasonu özellikle Kartepe'ye çıkışta ve inişte uzun kuyruklar yaşanıyor.

TUZLAMA ÇALIŞMALARI TAM GAZ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin kar timleri de, yağışın etkisini gösterdiği alanlarda trafiğin aksamasını önlemek için iş makineleri ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

KIŞ LASTİĞİ OLMAYANLARA GEÇİŞ YOK

Kartepe'ye girişte kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri ise kış lastiği olmayan sürücüleri geri çeviriyor, aynı zamanda zirveye çıkacak sürücülere de uyarılarda bulunuyor.

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