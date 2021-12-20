Kartepe’de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı! Hafta sonu doldu taştı
Türkiye’nin en fazla rağbet gören kış turizmi merkezlerinden Kartepe'de kar kalınlığı 1 metreye yükseldi. Kar yağışını fırsat gören vatandaşlar, haftasonu soluğu Kartepe'de aldı.
KARIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR
Yoğun kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, günün tadını kar ile çıkarttı. Lapa lapa yağan karı değerlendiren vatandaşlardan bazıları kızak yapmanın tadını çıkarırken, bazıları ise fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi.
BÜYÜLEYİCİ MANZARA
Lapa lapa kar yağışının olduğu Kartepe'de çekilen görüntüler, manzarası ile parmak ısırtıyor. Havadan çekilen görüntüler ise kartpostallık manzaralar ortaya çıkartıyor. Kızak yapan vatandaşlar zaman zaman pistlerde kazaları da beraberinde getiriyor. Haftasonu özellikle Kartepe'ye çıkışta ve inişte uzun kuyruklar yaşanıyor.
TUZLAMA ÇALIŞMALARI TAM GAZ DEVAM EDİYOR
Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin kar timleri de, yağışın etkisini gösterdiği alanlarda trafiğin aksamasını önlemek için iş makineleri ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
KIŞ LASTİĞİ OLMAYANLARA GEÇİŞ YOK
Kartepe'ye girişte kontrol noktası oluşturan jandarma ekipleri ise kış lastiği olmayan sürücüleri geri çeviriyor, aynı zamanda zirveye çıkacak sürücülere de uyarılarda bulunuyor.
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