Kartepe’de kar kalınlığı 1 metreye ulaştı! Hafta sonu doldu taştı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki yüksek bölgelere 5 gün önce başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Kartepe, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı tatilcileri de konuk etmeye başladı.