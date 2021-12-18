Son dakika: İstanbul'da trafikte savcıya saldırı şoku! "Ne olursan ol öldürürüz seni"
Son dakika haberine göre İstanbul Maltepe'de geçen pazartesi günü seyir halindeki iki araç çarpıştı. Kazanın ardından aracından çıkan Suat A., diğer araca doğru yönelip içindeki şoföre vurmaya başladı. Saldırgan, yumrukla burnunu kırdığı kişinin savcı olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı.
Olayın ardından hastaneye kaldırılan savcı, kendini darp eden şahıstan şikayetçi olurken ifadesinde, saldırganın kendisine, 'Ne olursan ol öldürürüz seni' dediğini söyledi. Olay yerinden kaçan şahıs, yanındaki arkadaşıyla birlikte çıkarıldığı İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevinin yolunu tuttu.
"NE OLURSAN OL ÖLDÜRÜRÜZ SENİ"
Aracından inerek savcının arabasına doğru hızlı adımlarla ilerleyen Suat A., hakaretler ederek arabanın camından içeriye doğru eğilip savcıya yumruk atmaya başladı. Kendisini korumak için güçlükle konuşabilen savcı, mesleğini söyledi. Şikayetçi olan savcı ifadesinde, saldırgan Suat A.'nın kendisine 'Ne olursan ol öldürürüz seni' dediğini ve kaza sonrası olay yerinden kaçtığını söyledi.
HASTANELİK OLDU
Olayın ardından burnu kırılan savcı, hastaneye giderken, diğer araçta bulunan Suat A. ve Çetin A., gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
'SİLAHINI GÖRÜNCE ENGEL OLDUM'
Hakimlikteki sorgusunda şüpheli Çetin A., olay anında aracı şüpheli Suat A.'nın kullandığını söyleyerek 'Suat ve savcının kullandığı araç kaza yaptı. O sırada Suat bir hışımla aşağı inerek diğer aracın yanına gitti. Araçtaki şahısa vurmaya başladı. Ben de araya girip Suat'ı uzaklaştırmaya çalışırken araçtaki kişi savcı olduğunu söyledi. Suat korkup kaçtı ama ben savcı beye yardımcı oldum. Başka bir hareketim olmadı' dedi.
KIZGINLIKLA YAPTIĞINI İDDİA ETTİ
Diğer şüpheli Suat A.ise Hakimlikteki sorgusunda kızgınlık nedeniyle savcıya vurduğunu, sonrasında savcının burnundan kan geldiğini, o sırada savcı olduğunu öğrenince geri çekildiğini, Çetin'in gelip savcıyla kendisini ayırmaya çalıştığını, kendisinin korkup kaçtığını ve savcıya yönelik 'Ne olursan ol öldürürüz seni' demediğini ifade etti.
2 ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI
Hakimlikteki sorgularının ardından şüpheliler Suat A. ve Çetin A., şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli şüphe olması, müştekinin Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporunda basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaralanması ve vücudunda birinci derece kemik kırığı olduğunun belirtilmesi, şüphelilerin beyanlarının çelişkili ve inandırıcılıktan uzak olması ve delillerin karartılma ihtimalinin olması gerekçeleriyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- iPhone zammı dudak uçuklattı! 18 Aralık iPhone 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Yeni fiyat listesi...
- İstanbul kar yağışı için tarih verildi! Meteoroloji'den "Sibirya soğukları" uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
- Asgari ücret zammı ile neler değişti? Vergi kesintisi sonrası AGİ kalktı mı? Net-brüt 2022 asgari ücret ne kadar?
- Yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yarım gün mü, tatil mi?
- Yılbaşı bileti ne kadar 2021-2022? Tam, yarım ve çeyrek bilet kaç para, yılbaşı bileti nereden, nasıl alınır? İşte yılbaşı bileti fiyatları 2022…
- KYK Aralık ayı bursu ne zaman, hangi tarihte yatacak? 2021 KYK Aralık ayı burs ödemesi yattı mı?
- Guinness Dünya Rekorlarına göre Hintli Karate Nataraj ellerini kullanmadan ağzında kaç tane pipet tutabilmiştir?
- Engelli aylığı, maaşı ne kadar oldu? Engelli aylığı kaç para arttı? Engelli ve evde bakım maaşı...
- AÖF final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF final sınavları tarihi belli oldu mu?
- Kurtlar Vadisi'nde raconun kralını kesti! Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle dönüş yapıyor! Ünlü isimlerden sonra...
- Emekliye ek zam hazırlığı! SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hepsini kapsıyor! En düşük 1.857 TL olarak...
- 2021 Aralık Nescafe çekilişi ne zaman? Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sonuç tarihi ve kazananlar...