Son dakika: İstanbul'da trafikte savcıya saldırı şoku! "Ne olursan ol öldürürüz seni"

'SİLAHINI GÖRÜNCE ENGEL OLDUM'

Hakimlikteki sorgusunda şüpheli Çetin A., olay anında aracı şüpheli Suat A.'nın kullandığını söyleyerek 'Suat ve savcının kullandığı araç kaza yaptı. O sırada Suat bir hışımla aşağı inerek diğer aracın yanına gitti. Araçtaki şahısa vurmaya başladı. Ben de araya girip Suat'ı uzaklaştırmaya çalışırken araçtaki kişi savcı olduğunu söyledi. Suat korkup kaçtı ama ben savcı beye yardımcı oldum. Başka bir hareketim olmadı' dedi.