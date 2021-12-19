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Konya yarın okullar tatil mi? (20 Aralık) Konya kar tatili açıklaması geldi mi? Konya Valiliği…

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2021 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021
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Konya yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Konya kar tatili açıklaması geldi mi? Konya Valiliği…

Konya yarın okullar tatil mi? 20 Aralık Konya kar tatili açıklaması geldi mi? Öğrenciler ve veliler bu soruların yanıtlarını arıyor. Gözler Konya Valiliği’ne çevrilirken, Konya’da yarın okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Yurdun birçok bölümünde etkili olan kar yağışı Konya’da da kendisini gösterdi. Öğrenciler Konya’da yarın okullar tatil mi sorusunun cevabını sorgulamaya başladı.

Konya kar tatili açıklaması geldi mi? 20 Aralık Konya yarın okullar tatil mi? Konya'da yaşayan milyonlarca öğrenci ve veli, okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Konya'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Peki; Konya yarın okullar tatil mi? Konya kar tatili var mı? İşte merak edilen soruların cevapları…

20 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi! Valilik MEB kar tatili açıklamaları… 20 ARALIK YARIN OKULLAR TATİL Mİ? KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ! VALİLİK MEB KAR TATİLİ AÇIKLAMALARI…

KONYA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'da kar tatili olacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama geldiği takdirde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

KAR KALINLIĞI 22 SANTİMETREYE ULAŞTI

Konya merkezinde kar kalınlığı 22 santimetreye ulaştı.

Kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle şehir beyaza bürünürken, sabah işlerine gitmeye çalışan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Ayrıca yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ağaçların devrildiği, bazılarının dallarının kırıldığı görüldü.

Belediye ekipleri de kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Konya'nın güney ve batı kesimleri ile Karaman çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini azaltacağı öngörülüyor.

Yetkililer, Konya-Antalya kara yolunun yüksek kesimleri başta olmak üzere kar yağışının oluşturabileceği ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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