Konya yarın okullar tatil mi? (20 Aralık) Konya kar tatili açıklaması geldi mi? Konya Valiliği…

Konya kar tatili açıklaması geldi mi? 20 Aralık Konya yarın okullar tatil mi? Konya'da yaşayan milyonlarca öğrenci ve veli, okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Konya'da etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Peki; Konya yarın okullar tatil mi? Konya kar tatili var mı? İşte merak edilen soruların cevapları…