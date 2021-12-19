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Elazığ’da bir vatandaş yolda kaz buldu! Adamın kazla şiveli diyaloğu gülümsetti

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 19.12.2021 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021
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Elazığ’da bir vatandaş yolda kaz buldu! Adamın kazla şiveli diyaloğu gülümsetti

Elazığ’da bir vatandaş yolda başı boş bir şekilde gezen kazı aracına alarak sahibini aramaya başladı. Bu zaman zarfında gittiği her yere götürdüğü kaz ile şiveli diyaloğu da gülümsetti.

Elazığ'da yaşamını sürdüren Nurettin Bak, sabah sularında işyerine gitmek için evden çıktı.

Arabasıyla işe doğru yola koyulan Bak, yerleşim yerinin olmadığı bir bölgede başı boş bir kaz buldu ve aracına aldı.

İlk etapta sahibini aradığı ve bulamadığı kaz için sosyal medya üzerinden ilan veren Bak'ın, kısa bir süre içerisinde kazla kurduğu duygusal bağ ve sohbeti sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

BAŞI BOŞ KAZA İSİM VERDİ

Hayvansever Bak, Elazığ yöresinde sevgi belirtme anlamında kullanılan 'Mamoş' adını verdiği kazı hem aracıyla gezdiriyor hem de iş yerine götürüyor.

Başı boş kazla gülümseten diyalog BAŞI BOŞ KAZLA GÜLÜMSETEN DİYALOG

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