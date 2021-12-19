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20 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi! Valilik MEB kar tatili açıklamaları…
Kar tatili olan iller listesi 20 Aralık günü arama motorlarında sorgulanıyor. Yarın okullar tatil mi sorusuna arama motorlarında cevap aranıyor. Birçok ilde yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kar tatili olup olmadığı merak ediliyor. Öğrenciler ve velilerin gözü kulağı Valilik veya MEB açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki; 20 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte günün merak edilen sorusunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 19.12.2021 10:33Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 10:33