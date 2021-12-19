20 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi! Valilik MEB kar tatili açıklamaları…

Kar tatili olan iller listesi gündemde araştırılıyor. 20 Aralık yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Valilik MEB son dakika kar tatili açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok bölümünde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle 20 Aralık Pazartesi okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamaları yakından takip ediliyor. Kar yağışının özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde etkili olduğu görülüyor. Peki; kar tatili olan iller hangileri? 20 Aralık yarın okullar tatil mi? İşte detaylar!