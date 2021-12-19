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Haberler Galeri 20 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi! Valilik MEB kar tatili açıklamaları…

20 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi! Valilik MEB kar tatili açıklamaları…

Kar tatili olan iller listesi 20 Aralık günü arama motorlarında sorgulanıyor. Yarın okullar tatil mi sorusuna arama motorlarında cevap aranıyor. Birçok ilde yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kar tatili olup olmadığı merak ediliyor. Öğrenciler ve velilerin gözü kulağı Valilik veya MEB açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki; 20 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri? İşte günün merak edilen sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 19.12.2021 10:33 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 10:33
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20 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi! Valilik MEB kar tatili açıklamaları…

Kar tatili olan iller listesi gündemde araştırılıyor. 20 Aralık yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt aranıyor. Valilik MEB son dakika kar tatili açıklamaları öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok bölümünde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle 20 Aralık Pazartesi okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamaları yakından takip ediliyor. Kar yağışının özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde etkili olduğu görülüyor. Peki; kar tatili olan iller hangileri? 20 Aralık yarın okullar tatil mi? İşte detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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20 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi! Valilik MEB kar tatili açıklamaları…

KAR YAĞIŞI SÜRECEK Mİ?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın batısı dışında kalan tüm yurtta yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Akdeniz Bölge geneli, Konya'nın güneyi, Karaman çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve kuzeyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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20 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi! Valilik MEB kar tatili açıklamaları…

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, batı bölgelerde yer yer mevsim normallerinin altında, iç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

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20 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi! Valilik MEB kar tatili açıklamaları…

Rüzgarın, iç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu kesimlerde güney yönlerden genellikle orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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20 Aralık yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi! Valilik MEB kar tatili açıklamaları…

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3
İstanbul: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 7