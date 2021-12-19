İpek Er’e alkol içirip taciz etmişti! Musa Orhan davasında yeni gelişme





İPEK ER'E ALKOL İÇİRDİĞİ TEPSİT EDİLDİ



Sanık Musa Orhan'ın, İpek Er'i 28 Haziran'da kaldığı otelden alıp, arkadaşına ait olduğunu söylediği bir eve götürdüğü, Orhan'ın burada cinsel ilişkiye girme teklifine Er'in 'bakire' olduğunu söyleyerek, kabul etmediği vurgulandı. Ret cevabı alan Musa Orhan'ın bir gün sonra aynı eve alkollü şekilde geldiği ve ısrar ederek Er'in de iki bardak alkol almasını sağladığı vurgulandı. Er'in alkol aldıktan sonra sarhoş olduğu belirtilen kararda, Orhan'ın evlenmek vaadinden bulunarak, cinsel birliktelik konusunda ısrar ettiği, alkolün etkisiyle direnç gösteremeyen İpek Er ile cinsel birliktelik yaşadıkları kaydedildi. Sabah uyandığında İpek Er'in, sarhoş edilerek kendisine sahip olunduğunu söylemesi üzerine ise Musa Orhan'ın zaten evleneceklerini söyleyerek güven uyandırmaya devam ettiği, Er'in bunun üzerine bu kez kendi rızası ile Musa Orhan ile iki kez daha cinsel ilişkiye girdiği belirtildi.