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Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi! Valilik ve MEB'den son dakika açıklamaları... Hangi illerde okullar tatil? 20 Aralık...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2021 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021
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Kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi! Valilik ve MEB’den son dakika açıklamaları... Hangi illerde okullar tatil? 20 Aralık...

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı illerde yaşanan olumsuz koşullar nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi. Peki 20 Aralık'ta hangi illerde kar tatili var? Kar tatili olan şehirler ve ilçeler nereler? 20 Aralık'ta okullar açık mı? İşte detaylar...

Türkiye'de etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime bir gün süreyle ara verildi.

TUNCELİ'DE BİR GÜN TATİL

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde okullar, bir gün süreyle tatil edildi.

90 KÖY ULAŞIMA KAPANDI

Tunceli'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 90 köy yolu ulaşıma kapanırken, yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kar yağışı nedeniyle Pülümür ilçesindeki tüm okullar, bir gün süreyle tatil ilan edildi.

ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Tunceli-Erzincan ve Hozat-Ovacık kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yoğun kar yağışının ulaşımı aksattığı belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar ve tipi nedeniyle Erzincan il sınırında yer alan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol ve Hozat-Ovacık kara yolu güvenli hale gelene kadar araç trafiğine kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın alternatif yol güzergahlarını kullanmaları önemle duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

KONYA'DA DA 24 İLÇEDE EĞİTİME ARA

Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Aralık Pazartesi günü itibarıyla ara verilen ilçe sayısı 24'e yükseldi.

Konya'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun bir şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı.

Yağışların devam etmesi üzerine merkez Selçuklu, Karatay, Meram ilçeleri ile Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Ilgın, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde eğitime 20 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca engelli veya hamile kamu çalışanlarının da 1 gün idari izinli sayılacağı öğrenildi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıkların düşeceği ve çok sayıda ilde kuvvetli kar yağışının olacağı belirtildi. Diğer yandan sağanak yağışın ve fırtınanın da bazı illerde görüleceğinin altı çizildi.

YOĞUN KAR YAĞIŞI GELİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek olan yağışların, Hakkari ve Bitlis il geneli Batman'ın kuzey (Sason) ve Siirt ve Şırnak'ın doğu, Van ve Muş'un güney ilçelerinde yoğun kar (20-45 cm), Siirt ve Şırnak çevreleri (900 m altı rakımlı kesimler) ile Batman'ın güneyinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (35-60 kg/m2) şeklinde Salı (21.12.2021) günü gece saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, ile buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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