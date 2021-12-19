Meteoroloji'den son dakika yoğun kar uyarısı! Sağanak yağış fırtına don geliyor! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bir bölümünde yoğun kar yağışı, sağanak yağış, fırtına ve don olayının etkili olacağı belirtildi. Açıklamada yaşanabilecek olumsuz durumlara yönelik vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Peki kar ne zaman yağacak? Peki hangi illere kar yağacak? İstanbul Ankara İzmir'e kar ne zaman gelecek? İşte 5 günlük hava durumu raporu....
Meteoroloji'den yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıkların düşeceği ve çok sayıda ilde kuvvetli kar yağışının olacağı belirtildi. Diğer yandan sağanak yağışın ve fırtınanın da bazı illerde görüleceğinin altı çizildi.
DOĞU KARADENİZ'DE FIRTINA
Bugün (19.12.2021) akşam saatlerinden sonra rüzgarın; Güneyli yönlerden Giresun ve Artvin'in iç kesimlerinde fırtına(40-70 km/saat), Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BATI KARADENİZ'DE DE ETKİLİ OLACAK
Batı Karadeniz'in doğusunda (Zonguldak-Sinop arası) yarın (20.12.2021 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına bekleniyor. Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
YOĞUN KAR YAĞIŞI GELİYOR
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek olan yağışların, Hakkari ve Bitlis il geneli Batman'ın kuzey (Sason) ve Siirt ve Şırnak'ın doğu, Van ve Muş'un güney ilçelerinde yoğun kar (20-45 cm), Siirt ve Şırnak çevreleri (900 m altı rakımlı kesimler) ile Batman'ın güneyinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur (35-60 kg/m2) şeklinde Salı (21.12.2021) günü gece saatlerine kadar etkili olması beklendiğinden sel, su baskını, ile buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Doğu Bölgelerimizde beklenen yağışların 19.12.2021 Pazar günü Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek ve dağlık kesimlerde kuvvetli yer yer yoğun kar (15-35 cm) şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
AKDENİZ'DE YOĞUN FIRTINA BEKLENTİSİ
Batı Akdeniz'de rüzgarın; batı ve güneybatıdan, yarın günün ilk saatlerinde Antalya Körfezi güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın; akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir.
DON UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bursa'da buzlanma ve don uyarısında bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemiz genelinde 21 Aralık 2021 Salı gününden itibaren yağışlı sistemin etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Ancak 22 Aralık 2021 Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
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