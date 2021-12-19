Meteoroloji’den son dakika yoğun kar uyarısı! Sağanak yağış fırtına don geliyor! İstanbul Ankara İzmir’de bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıkların düşeceği ve çok sayıda ilde kuvvetli kar yağışının olacağı belirtildi. Diğer yandan sağanak yağışın ve fırtınanın da bazı illerde görüleceğinin altı çizildi.

DOĞU KARADENİZ'DE FIRTINA

Bugün (19.12.2021) akşam saatlerinden sonra rüzgarın; Güneyli yönlerden Giresun ve Artvin'in iç kesimlerinde fırtına(40-70 km/saat), Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.