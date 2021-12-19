Son dakika: Hakkari Valiliğinden kar yağışı uyarısı

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca İlçelerimizde 20.12.2021 Pazartesi'den itibaren etkili olacak yoğun kar yağışı nedeniyle sel,su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İlimiz Merkez ile Yüksekova,Şemdinli ve Çukurca İlçelerimizde 20.12.2021 Pazartesi'den itibaren etkili olacak yoğun kar yağışı nedeniyle sel,su baskını,buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. pic.twitter.com/JFttn0DUvd — HAKKARİ VALİLİĞİ (@HakkariValiligi) December 19, 2021