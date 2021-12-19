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Son dakika: Hakkari Valiliğinden kar yağışı uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2021
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Son dakika: Hakkari Valiliğinden kar yağışı uyarısı

Son dakika haberi: Hakkari Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle sel, su baskını, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez ile Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca İlçelerimizde 20.12.2021 Pazartesi'den itibaren etkili olacak yoğun kar yağışı nedeniyle sel,su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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