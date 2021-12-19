İstanbul’da dehşet anları! Kurşun yağdırdılar

Saldırının ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim'deki özel bir hastaneye götürdü.