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Son dakika: Kars'ta feci otobüs kazası!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2021 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021
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Son dakika: Kars’ta feci otobüs kazası!

Son dakika yaşam haberleri... Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada en az 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Olay, Sarıkamış ilçesi Mecitli köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DMZ 566 plakalı yolcu otobüsü yolda buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ilk belirlemelere göre 6 kişinin kazada hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yaralılar ekiplerin yaptığı ilk müdahalelerin ardından hastanelere sevk ediliyor.

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