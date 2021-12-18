3 aylık bebeğini döverek öldüren baba cezaevinde ölü bulundu

Antalya'da 3 aylık bebeğini darbederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan zanlı, cezaevinde ölü bulundu.



Antalya E Tipi Kapalı Cezaevinde sabah koğuşa giren ceza infaz koruma memurları, Mustafa G'nin çarşafla ranzaya asılı olduğunu fark etti.



Çağrılan cezaevi sağlık görevlileri, Mustafa G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.



Yapılan incelenin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Orta Mahallesi'nde ikamet eden Beyza Nur Erol, 16 Kasım'da 3 aylık kızı Elif Ada'nın nefes almadığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, eve gelen sağlık ekibi bebeğin öldüğünü belirlemişti.

Bebeğin başında ve alnında darp izlerinin tespit edilmesi üzerine cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Bu sırada anne, birlikte yaşadığı Mustafa G'nin, kızını darbederek öldürdüğü iddiasıyla şikayetçi olmuş, gözaltına alınan zanlı tutuklanmıştı.