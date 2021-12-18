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Son dakika: Ankara’da zincirleme trafik kazası: 3 araç birbirine girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2021 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021
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Son dakika: Ankara’da zincirleme trafik kazası: 3 araç birbirine girdi

Son dakika haberleri... Ankara’nın Sincan ilçesinde 3 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Ankara'nın Sincan Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 06 DA 0904, 06 T 6873 ve 06 AAP 360 plakalı aracın karıştığı kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zincirleme kazada ölen veya yaralanan olmadığı belirtildi. Kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırılırken, polis ekipleri inceleme başlattı.

Ankara’da zincirleme trafik kazası ANKARA'DA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

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