Sahte içki 36 yaşındaki adamı hayattan kopardı! Feci ölüm: Işıkları neden kapattınız?

Şentürk, "Biz 3 kere hastaneye gittik. İlk olarak gece 04.00'te gittik, 'hiçbir şey yok' diye bizi geri eve gönderdiler. Ardından saat 09.00'da bir daha gittik. Yine geri gönderdiler. Hastamız saat 13.00 sırasında 'ölüyorum ben' dedi. Biz de ambulans çağırdık. Hastaneye gittiğimizde doktorlar ilk olarak Kovid19 sandı. Salih, gözlerinin görmediği, solunum yetmezliğinin olduğunu ve böbreklerinin ağrıdığını söyledi. Üçüncü kez gittiğimizde hemşire, Salih'in ağzına alkollü bez koydu. Salih bir anda morarmaya başladı. Uzman doktor geldi 'alkol almış bu' dedi. Onun öncesinde hiçbir doktor anlamamıştı. Ardından Salih, hastaneye yoğun bakımda hayatını kaybetti. Doktor, Salih'in gözlerinin yüze yüz kör olduğunu ve böbreklerinin tamamen iflas ettiğini söyledi" diye konuştu.