18 Aralık 2021, Cumartesi
Sahte içki 36 yaşındaki adamı hayattan kopardı! Feci ölüm: Işıkları neden kapattınız?
Kocaeli'de alkol aldıktan yaklaşık 20 saat sonra gözlerinde kararma, solunum yetmezliğini ve böbrek ağrısı ile hastaneye giden Salih Civan (36) hayatını kaybetti. Taksicilik yapan Salih Civan'ın yakını, "Gözleri kararmış ve 'niye ışıkları kapattınız' demeye başlamış" dedi. Civan'ın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Giriş Tarihi: 18.12.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 12:33
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