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Son dakika: Diyarbakır'dan isyan ettiren görüntü! Eve gelmeyen kızını saçından tutup götürmek istedi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2021 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021
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Son dakika: Diyarbakır’dan isyan ettiren görüntü! Eve gelmeyen kızını saçından tutup götürmek istedi

Son dakika haberine göre Diyarbakır'dan akılalmaz görüntüler geldi. Kimliği belirsiz kadın, 5 gündür eve gelmediği öne sürülen kızını, saçlarından tutup sürükleyerek götürmek istedi. O anlar, kameralara yansıdı.

Olay, Yenişehir semti eski Kasaplar Durağı'nda meydana geldi. 5 gündür eve gitmediği öne sürülen kızıyla sokakta karşılaşan kadın, onu götürmek istedi.

15 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız çocuğu, annesine direndi. Bunun üzerine anne, kızının saçlarından tutup götürmeye çalıştı.

Kız çocuğu acı içerisinde çığlıklar atınca çevredekiler yardıma koştu. Vatandaşlar, anneyi sakinleştirmeye çalıştı.

Bu sırada kız, annesinin elinden kurtulup uzaklaştı. O anlar anbean görüntülendi.


İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, annenin ifadesine başvurdu.


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