Son dakika: Ankara Emniyeti duyurdu! Yarın bu yollar kapatılacak...

Açıklamada "18 Aralık 2021 Cumartesi günü saat 23.00'den itibaren etkinlik sona erene kadar; Anıt Caddesi'nin ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, ihtiyaç olması halinde; Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü ve buraya Celal Bayar Bulvarından bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile...